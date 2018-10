Donne e uomini del Tc Junior S. Teresa cedono al Curcuraci Messina

S. TERESA DI RIVA. Primo turno di campionato invernale 2018 per i team femminile e maschile del TC Junior di S.Teresa di Riva.

La prima giornata ha visto la sfida incrociata con il TC Curcuraci di Messina.

Le ragazze (serie C) hanno affrontato in trasferta il Curcuraci, nei campi in terra battuta. Nei singolari Beatrice Smedira cedeva nettamente alla fortissima Francesca Misuraca con classifica 3.4 per 6/2 6/1, a seguire Maria Manuli usciva sconfitta contro Roberta Rucolo per 6/0 6/1. Anche nel doppio vittoria netta delle giocatrici messinesi per 6/1 6/0. Risultato finale 3 a 0 per la forte formazione del Curcuraci.

In campo maschile il team di D maschile ha affrontato al comunale di S.Teresa di Riva la squadra del Curcuraci, uscendo sconfitta per 3 a 1, con buone prove disputate e parecchi rimpianti in quanto un pareggio sarebbe stato meritato.

Walter Bonfiglio vince con una buona prova contro Massimo Giacopello per 6/4 6/1 , a seguire sfortunata prova di Ernesto Sepe, che per infortunio si ritirava sul punteggio di 7/6 2/2 , infine ottima prova di Luigi Ferraro Senior che dopo due ore di gioco, cedeva di stretta misura per 6/4 4/6 6/4 a Danilo D'Urso, Infine il doppio vinto nettamente dalla coppia Giacopello/Calcagno contro Fazio/Bonfiglio per 6/1 6/0.

"Abbiamo giocato con buone formazioni, con squadra maschile rimaneggiata dalle assenze, ma le buone prove ci fanno sperare un buon proseguio di campionato" ha commentato il capitano Francesco Fazio.

Prossimo turno tutto casalingo, sabato alle ore 15 il team femminile incontra il Tennis School di Catania ed il team maschile domenica alle ore 10 il TC Bauso di Villafranca.