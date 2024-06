Tennis. Dopo la Coppa delle Province, Messina conquista la finale nazionale

I tennisti under 10 messinesi, già campioni regionali, hanno vinto anche la fase di macro area del centro sud superando Lecce, Campobasso e Napoli

NAPOLI – Tre vittorie in altrettanti incontri per gli under 10 seguiti dai maestri delegati della Fitp Messina Carmelo Arasi e Fabio Branca. I giovani tennisti messinesi, che avevano già prevalso in Sicilia ottenendo il titolo di campioni regionali, hanno disputato a Napoli presso l’Accademia Tennis Napoli la seconda fase di macro area centro sud proseguendo da imbattuti il loro cammino e staccando il pass per la finalissima che si disputerà al Centro Federale Estivo del Brallo (Pv), dall’11 al 15 giugno.

Encomiabili tutti i giovani tennisti per atteggiamento in campo e fuori, e soprattutto per essere un grande gruppo di piccoli amici, che stanno condividendo esperienze di crescita e di formazione (non solo sportiva), uniche, che rimarranno per sempre tra i loro ricordi più belli. I protagonisti sono stati Gabriel Consolo, Marta Mammoliti, Piermario Delia, Elia Polistena, Giovanni Greco, Maia Artemisia, Asia Arena, Emanuele Fucile, Ludovica Mammoliti, Sofia Berenato, Luna Ceraolo, Alessandro Onorato, Arianna Salvo e Alessandro Salvo.

“Da capitani di questi meravigliosi bambini – dichiarano Arasi e Branca – siamo soddisfatti per il risultato raggiunto, e per le emozioni uniche vissute in campo che sono la nostra linfa vitale, che condividiamo con i loro splendidi e collaborativi genitori, con i loro maestri e le rispettive società, con il nostro Delegato Provinciale Giovanna Famà, con il responsabile tecnico di macro area sud Germano Di Mauro, e con il nostro Comitato Regionale Fitp con in testa il Presidente Giorgio Giordano ed il consigliere addetto al settore tecnico Tanino Alfano. Non è stata una trasferta semplice, ma grazie a tutte le componenti è andato tutto più che bene”. I due concludono con una dedica speciale: “È per te Roberto, che ci segui sempre con il tuo meraviglioso sorriso, oggi ancora più bello”, il riferimento è a Roberto Branca, delegato provinciale della Fitp Messina scomparso a seguito di una malattia quasi un anno fa.

Nel cammino trionfale in terra partenopea la Provincia di Messina ha superato per 7-2 Campobasso nella prima giornata. La sfida contro i padroni di casa di Napoli si è risolta sempre in favore dei siciliani ancora per 7-2, la terza sfida, la finale contro Lecce, ha visto prevalere ancora con lo stesso risultati Messina che ha staccato il pass per la finale nazionale. Nel corso delle tre sfide ha funzionato il turnover dei capitani Fabio Branca e Carmelo Arasi, a dimostrazione che il gruppo squadra non ha titolari o riserve, ma uno straordinario team di giovanissimi di belle speranze che continueranno a far divertire per i prossimi anni.