Tennis, la messinese Mammoliti è campionessa siciliana U11

Vittoria per la tennista del Circoletto dei Laghi su Peria del Ct Palermo per 6-4 6-0, a settembre la fase nazionale

MESSINA – La piccola tennista messinese Marta Mammoliti si laurea campionessa siciliana under 11 al Nuovo Ct Augusta. L’atleta tesserata con il Circoletto dei Laghi ha giocato la finale lunedì 2 giugno al Nuovo Ct Augusta, l’importante risultato arrivato nel torneo le è valso anche la qualificazione ai campionati italiani di scena a settembre presso il circolo Canottieri Casale per la categoria femminile. La messinese si è imposta in finale su Giorgia Peria del Ct Palermo col risultato di 6-4 6-0.