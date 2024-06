Tennis, Messina chiude al settimo posto nazionale nella Coppa delle Province

I campioni regionali, dopo aver vinto la fase di macro area Sud, hanno disputato la fase nazionale finale a Brallo in provincia di Pavia

BRALLO – I tennisti Under 10 della provincia di Messina chiudono una stagione vissuta da protagonisti. Qualche settimana fa era arrivato il titolo regionale con conseguente qualificazione alla fase di macro area Sud. A Napoli poi la compagine guidata dai maestri Arasi e Branca aveva continuato a vincere qualificandosi così alla prestigiosa finale nazionale che si è svolta in provincia di Pavia in questi giorni. Purtroppo però i giovanissimi talenti peloritani hanno conosciuto la sconfitta nelle tre sfide del girone “Musetti”, dove erano inseriti insieme a Torino, Modena e Lucca.

Un po’ di rammarico resta considerando che la sfida contro Lucca ha visto i siciliani cedere per 5 incontri a 4, stesso punteggio nella sfida seguente contro Modena e ancora doppio di spareggio decisivo a sfavore contro Torino. Dopo i tre incontri l’incrocio con la provincia di Bari, inserita nel girone Sinner insieme a Milano, Roma e Ravenna, dove i piccoli tennisti seguiti dai maestri Carmelo Arasi e Giulia Sottile, a sostituire in quest’occasione Fabio Branca, hanno finalmente ritrovato la vittoria per 6 a 3 e chiuso al settimo posto a livello nazionale.

“Un ringraziamento doveroso – è la dichiarazione dei capitani -, per averci consentito di partecipare ad una delle più importanti manifestazioni a squadre giovanili in Italia, va al Comitato Regionale Siciliano, con in testa il Presidente Giorgio Giordano ed il Consigliere addetto al settore tecnico, Tanino Alfano, con il nostro Delegato Provinciale Dott.ssa Giovanna Famà”.

La compagine under 10 peloritana (anni di riferimento dal 2014 al 2016) a Brallo per la fase finale della Coppa delle Province era composta da: Giovanni Greco Circoletto dei Laghi Tennis & Padel Messina, Gabriel Consolo Circoletto dei Laghi Tennis & Padel Messina, Lorenzo Nucita Circoletto dei Laghi Tennis & Padel Messina, Marta Mammoliti Circoletto dei Laghi Tennis & Padel Messina, Maia Artemisia Circoletto dei Laghi Tennis & Padel Messina, Carlotta Palano Quero Ct Vela Messina, Piermario Delia Ct Vela Messina, Emanuele Fucile Circoletto dei Laghi Tennis & Padel Messina, Ludovica Mammoliti Circoletto dei Laghi Tennis & Padel Messina, Asia Arena Circoletto dei Laghi Tennis & Padel Messina, Alessandro Salvo Circoletto dei Laghi Tennis & Padel Messina, Elia Polistena Ct Vela Milazzo, Arianna Salvo Circoletto dei Laghi Tennis & Padel Messina, Sofia Berenato Circoletto dei Laghi Tennis & Padel Messina, Luna Ceraolo Ct Brolo e Alessandro Onorato del Ct Vela Messina.