Tennis, S. Teresa e Savoca uniscono le forze e vincono il titolo provinciale Tpra

Successo in finale contro il Circoletto dei Laghi. Il team jonico parteciperà adesso alla fase regionale dal 21 al 23 giugno a Caltanissetta

Una squadra mista formata da atleti del Tennis Club Junior di S. Teresa di Riva e del Tc Savoca ha conquistato il titolo provinciale Fit Tpra Maschile, battendo in finale il quotato Circoletto dei Laghi, sui campi di Venetico dove si è disputata la fase finale della competizione. Vittoria per 2 a 1 con successi per il capitano Alessandro Trimarchi in singolare, sconfitta per Danilo Pino nell’altro singolare e punto che è valso il titolo provinciale in doppio per la coppia formata da Pietro Bagnato e Andrea Alaimo.

Il cammino del team di S.Teresa e Savoca è stato eccellente, con ben sei vittorie (tre nel girone e tre nella fase finale). La formazione era composta da: Alessandro Trimarchi, Andrea Alaimo, Danilo Pino, Pietro Bagnato, Riccardo D’Amico e Angelo Alaimo, che hanno offerto belle prove durante tutto il torneo.

Grande soddisfazione è stata espressa dai presidenti delle due società Angelo Casablanca (Tc Junior S. Teresa) e Angelo Alaimo (Tc Savoca). Con la vittoria del titolo provinciale, il team si è qualificato per la fase regionale che si svolgerà dal 21 al 23 giugno a Caltanissetta.