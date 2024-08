Tenta di appiccare un incendio e scappa: ai domiciliari un 35enne

Beccato grazie alle immagini delle telecamere, l'uomo è stato arrestato dalla polizia di Patti

PATTI – Un 35enne originario di Patti è agli arresti domiciliari dopo che i poliziotti del commissariato pattese hanno eseguito l’ordinanza emessa dal gip contro l’uomo, ritenuto responsabile di aver tentato di appiccare un incendio. I fatti risalgono al 2 agosto scorso. Dopo una segnalazione, la polizia è intervenuta in contrada Torretta, a Gioiosa Marea, in un’area in cui si stava sviluppando un principio di incendio appiccato pochi minuti prima.

Da lì sono partite le indagini per capire chi ha tentato di appiccare il fuoco e grazie alle immagini di un impianto di videosorveglianza nelle vicinanze è stato trovato il colpevole, A.G., 35enne del posto. Il gip del tribunale di Patti ha disposto gli arresti domiciliari considerata la gravità dei fatti, la personalità dell’indagato e ritenendo sussistenti gravissimi, concreti e attuali pericoli di commissione di ulteriori reati della stessa indole di quello posto in essere nell’occasione.