Redazione

Tenta di rapinare una tabaccheria con un coltello, dopo il “no” fugge in bici: arrestato

venerdì 05 Settembre 2025 - 17:00

I carabinieri lo hanno trovato grazie ai video delle telecamere di sorveglianze e al racconto dei testimoni

TORREGROTTA – Un giovane, già noto alle Forze dell’ordine, ha tentato di rapinare una tabaccheria a Torregrotta ed è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Milazzo. Secondo la ricostruzione, il ragazzo, armato di un coltello, si è introdotto nell’esercizio commerciale e ha chiesto al titolare e alla commessa di consegnare l’incasso giornaliero. Al loro rifiuto è scappato via a bordo di una bicicletta.

Allertati da una chiamato al 112, i carabinieri si sono subito attivati per cercare e fermare il presunto responsabile della rapina. Grazie anche alla visione dei filmati dei sistemi di videosorveglianza della zona e alle testimonianze dei presenti, l’uomo è stato arrestato. Il tribunale di Messina, all’esito del rito direttissimo, ha disposto gli arresti domiciliari.

