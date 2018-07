Incendio doloso alla scuola di Giampilieri, indagano i Carabinieri

Incendio doloso, la scorsa notte, nel plesso scolastico di Giampilieri intitolato a Pasquale Simone Neri, il sottufficiale di Marina ricordato per aver perso la vita nell'alluvione del 2009, nel tentativo riuscito di salvarne molte altre.

Qualcuno poco prima dell'alba ha scavalcato il muro di cinta della scuola e, attraverso una scala d'emergenza, è arrivato al balcone del primo piano, appiccando il rogo alla carta e il resto del materiale di un contenitore. Le fiamme ci hanno messo poco ad arrivare all'interno, provocando parecchi danni, e il fumo sprigionatosi ha fatto scattare l'allarme dei residenti, che hanno avvisato i Vigili del Fuoco.

Soltanto il tempestivo intervento dei pompieri ha evitato danni più seri all'immobile, dove ora sono in corso le verifiche statiche per capire se non ci sono danni strutturali, al momento esclusi. Una parte dell'intonaco del primo piano è comunque caduta e si sono danneggiati anche diversi arredi.

Saranno i Carabinieri adesso a cercare di capire chi può aver agito. Si sospetta di allievi dello stesso istituto.