 Terminali bloccati al Comune di Messina: stamani niente carte d'identità

Terminali bloccati al Comune di Messina: stamani niente carte d’identità

Marco Ipsale

Terminali bloccati al Comune di Messina: stamani niente carte d’identità

lunedì 17 Agosto 2026 - 12:36

Sistemi fuori uso anche nelle circoscrizioni, cittadini in coda per ore senza informazioni preventive

I servizi anagrafici del Comune di Messina e delle relative circoscrizioni hanno subito stamani un blocco improvviso, lasciando molti cittadini senza la possibilità di richiedere o rinnovare le carte d’identità.

A causa di un guasto ai sistemi informatici, i terminali sono rimasti completamente inaccessibili dalla prima mattina alla chiusura. A pesare sulla mattinata dei cittadini è stata anche la mancanza di una comunicazione tempestiva ed evidente: sui canali informativi dell’ente la segnalazione del guasto non era reperibile prima dell’accesso agli uffici, impedendo agli utenti di evitare lo spostamento a vuoto.

Diversi cittadini hanno così trascorso ore in attesa, dalle 8:30 fino all’orario di chiusura degli sportelli fissato alle 12:30, sperando in un ripristino dei collegamenti che non si è verificato. Una giornata di forte disagio per chi aveva preso permessi di lavoro o programmato appuntamenti, rimasto in coda senza poter completare le pratiche previste.

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