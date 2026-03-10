 Terremoto di magnitudo 5.9 nel mar Tirreno, la scossa sentita pure in Sicilia

Terremoto di magnitudo 5.9 nel mar Tirreno, la scossa sentita pure in Sicilia

Redazione

martedì 10 Marzo 2026 - 08:06

Di notte il sisma con epicentro il Golfo di Napoli e Capri. Molte zone d'Italia lo hanno avvertito

“Scossa di terremoto nel Mar Tirreno a profondità molto elevata, oltre 370 km. Vibrazioni avvertite in gran parte del Paese ma non si segnalano danni proprio grazie all’ipocentro profondo”, scrive la pagina Fb “Terremoti e meteo in tempo reale” (foto in evidenza tratta da lì). E Ingv, Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, registra il terremoto di magnitudo ML 5.9 avvenuto nella zona del Golfo di Napoli e Capri alle ore 00:03:48.

Terremoto Campania

Al momento non si segnalano danni, né disagi particolari nelle zone d’Italia dove è stata percepita la scossa. Anche in Sicilia c’è chi l’ha avvertita, come emerge da diverse testimonianze sui social.

Foto in basso da Ingv.

