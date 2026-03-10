Terremoto di magnitudo 5.9 nel mar Tirreno, la scossa sentita pure in Sicilia

Di notte il sisma con epicentro il Golfo di Napoli e Capri. Molte zone d'Italia lo hanno avvertito

“Scossa di terremoto nel Mar Tirreno a profondità molto elevata, oltre 370 km. Vibrazioni avvertite in gran parte del Paese ma non si segnalano danni proprio grazie all’ipocentro profondo”, scrive la pagina Fb “Terremoti e meteo in tempo reale” (foto in evidenza tratta da lì). E Ingv, Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, registra il terremoto di magnitudo ML 5.9 avvenuto nella zona del Golfo di Napoli e Capri alle ore 00:03:48.

Al momento non si segnalano danni, né disagi particolari nelle zone d’Italia dove è stata percepita la scossa. Anche in Sicilia c’è chi l’ha avvertita, come emerge da diverse testimonianze sui social.

Foto in basso da Ingv.