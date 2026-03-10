Hyerace: “Con Antonella Russo un progetto chiaro per Messina”

Il segretario provinciale del Pd non risponde alle critiche di Alessandro Russo ed esalta la scelta della candidata sindaca del centrosinistra

MESSINA – “Puntare su Antonella Russo è stata una scelta politica netta, maturata in un lavoro comune che in questi anni ha costruito un’opposizione credibile e una proposta concreta per la città”. Così Armando Hyerace, segretario provinciale del Partito democratico di Messina.

“Una candidatura autorevole per uscire da personalismi e propaganda”

Continua il segretario: “Oggi il campo progressista si presenta con un progetto chiaro e una

candidatura autorevole. Messina deve uscire da una stagione di personalismi e propaganda e

tornare a una guida capace di governare con competenza, metodo e rispetto delle istituzioni. La sfida è offrire un’alternativa vera: sviluppo sostenibile, lavoro di qualità, servizi pubblici più forti e quartieri finalmente al centro. Antonella Russo ha esperienza, equilibrio e capacità di sintesi. Conosce

la macchina amministrativa e sa ascoltare e decidere. Il Partito democratico farà fino in fondo la propria parte. Messina può voltare pagina davvero”.

La divisione nel Pd di Messina, le critiche di Alessandro Russo

Hyerace ha preferito non rispondere invece alle critiche del consigliere comunale Alessandro Russo, coordinatore dei circoli cittadini dem. Va ricordato infatti che Antonella Russo è stata scelta come candidata sindaca del centrosinistra per un solo voto, 16 a 15, in una Direzione provinciale del Partito democratico particolarmente tesa. Queste le parole del consigliere: “Dopo un mese di trattative abbiamo una candidatura. È vero che teniamo unito il centrosinistra ma a quale prezzo? Il risultato è che il Partito democratico è spaccato a metà. Non era opportuno che il Pd di Messina si spaccasse a metà. Per quanto uno si metterà adesso, in modo leale, a cercare i voti per Antonella Russo, come sindaca, una spaccatura politica non può essere senza conseguenze. Fossi io il segretario provinciale (Armando Hyerace, n.d.r.) una valutazione la farei. Non è che devi dimetterti ma devi pensare se il Partito democratico può andare avanti così, non avendo fatto lo sforzo minimo necessario per potere trovare una candidatura unitaria. Quando si dice che la candidatura unitaria era solo quella di Antonella, dopo quelle di Todaro e Timbro, non corrisponde al vero”.

“Sosterremo Antonella Russo ma il tema politico della spaccatura dem rimane”

E ancora: “La mia candidatura era presente sin dal primo momento ma non sono stato mai convocato al tavolo del centrosinistra. Erano loro che si riunivano e parlavano. La candidatura di Antonella Russo non è unitaria perché, anche nella relazione del segretario, l’ha portata avanti come una sua valutazione, sostenendo che quella era la scelta giusta per Messina. Non era unitaria ma, al contrario, di una parte. Un’altra parte ha legittimamente sostenuto me. Non è una cosa che in due giorni risolvi. Occorre ricostruire un tessuto con il partito che non si è riconosciuto nel percorso che ha intrapreso il segretario nella scelta del candidato. Ripeto: sosterremo Antonella e saremo leali. Ma il tema politico resta”.

