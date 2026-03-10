De Luca: “Sul ponte non decide Basile ma nella Stretto di Messina è assente la città”

Durante la presentazione delle liste, il leader di Sud chiama Nord ha polemizzato con Salvini. "Una legge speciale per tutelare gli espropriandi"

MESSINA – Il tema è stato più volte invocato in campagna elettorale. Che ne pensano del ponte sullo Stretto i candidati a Palazzo Zanca? E ieri, nell’animatissima presentazione delle liste per Federico Basile sindaco al Palacultura, Cateno De Luca ha ripreso il tema: “Per la sua posizione geografica Messina deve assumere il ruolo di città baricentro dell’euromediterraneo. Messina finalmente ha tutte le carte in regola per rivendicare questo ruolo anche nei confronti di un’opera che compare sempre come un’ombra. Quella del ponte sullo Stretto, al di là della valutazione sul sì o no. Quando io ero pontista, Salvini faceva i balletti contro il sud e diceva sempre che il ponte era una cosa pericolosissima. Ora viene qua a farci i comizi pro ponte. Non si è capito ancora se è qui è meglio sbloccare tutto, pagare la penale di un miliardo, e non fare il ponte, o se c’è davvero qualcuno interessato a farlo. Il dubbio ce l’ho. Lo vedremo andando avanti con quelli che sono i nuovi pontisti”.

Ha continuato il leader di Sud chiama Nord: “Il ponte non lo stabilisce né il sindaco di Messina, né il Consiglio comunale. Il ponte nella storia ponte sì, ponte no non c’entra nulla. E state vedendo che si agisce a colpi di norme anche farlocche. Ma un tema c’è: non è pensabile che il sindaco di Messina, ovvero la città di Messina, non abbia l’autorevolezza, lo spazio di poter rivendicare un ruolo strategico in questa procedura. Ed è una vergogna che la città di Messina non sia nella società Stretto di Messina. E non è pensabile che ogni mese ci sia qualcuno che annuncia il taglio del nastro. M…, a quanti tagli del nastro abbiamo assistito finora? Salvini non ha niente da fare e spara la p… della giornata. Ma la vogliamo finire? E allora io mi calo nei panni di coloro che devono subire l’esproprio. Di quelle famiglie che hanno fatto una vita di sacrifici, che hanno scelto di stare in quel luogo, e non è possibile che qui si pensi alle esportazioni di massa”.

“Una legge speciale per gli espropriandi”

Da qui la proposta di De Luca: “Con il parlamentare nazionale Francesco Gallo e la presidente di Sud chiama Nord Laura Castelli abbiamo pensato a una legge speciale con delle cose semplici. In primis coloro che subiscono l’esproprio devono avere la possibilità di continuare a vivere nel luogo in cui sono nati e hanno creato la loro famiglia. In quei paraggi realizzi gli immobili e glieli dai. Devi rendere meno doloroso il distacco. L’attaccamento alla casa è uno dei beni primari di tutti. L’identità e il collegamento con il territorio non hanno prezzo. Non puoi ricattare chi ha fatto sacrifici e devi offrire un’alternativa lì. Poi saranno gli espropriandi a scegliere se stare nella zona o andarsene. Assurdo che nessuno, tranne noi, ci abbia pensato”.