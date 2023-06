Terreno in vendita a Campo Calabro - Tempostretto

Redazionale. Le manifestazioni d'interesse dovranno pervenire entro dieci giorni

Redazionale. Il sottoscritto Avv. Giuseppe Santilano, nella qualità di liquidatore e legale rappresentante p.t. di Gestione Deposito S.p.A., rende noto che la predetta società ha ricevuto una proposta irrevocabile di acquisto per l’importo di € 500.000 (Euro cinquecentomila/00) oltre imposte per come previsto dalla normativa vigente, da pagarsi in unica soluzione entro 60 giorni dall’eventuale comunicazione di accettazione della proposta medesima, con riferimento al terreno di sua proprietà ricadente in Campo Calabro (RC) Zona Industriale, individuato al NCT del Comune di Campo Calabro al Foglio 13 particella 312.

Il terreno ha una superficie complessiva di 15.220 mq interamente pianeggianti e prospetta a nord su via Campanile ed a sud sulla rotatoria della strada consortile. La zona d’ubicazione, vista la vicinanza con le infrastrutture autostradali, ferroviarie e portuali, è strategica per i collegamenti oltre che con il nord Italia anche con la Sicilia. Se vi fossero altre manifestazioni di interesse esse dovranno pervenire entro e non oltre dieci giorni dal presente avviso a mezzo pec al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gedep@pec-mail.it