S. Teresa. Videosorveglianza, lavori avviati: "Città presto più sicura" VIDEO

S. TERESA DI RIVA. Sono iniziati questa mattina da piazza Antonio Stracuzzi i lavori per la realizzazione del primo lotto di videosorveglianza sul territorio comunale. Si tratta di un’opera importante che consentirà all’Amministrazione comunale e alle forze dell’ordine di monitorare i punti nevralgici del territorio con la predisposizione di una centrale operativa presso il comando di polizia municipale. Il Comune ha già presentato istanza per ottenere il finanziamento di un secondo lotto ben più imponente per una copertura quasi totale del territorio comunale sfruttando le somme messe a disposizione dal ministero dell interno. Durate dei lavori, costi e obiettivi nell’intervista all’assessore alla Viabilità, Domenico Trimarchi. Guarda il video: https://youtu.be/5skEZsYhnPY