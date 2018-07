Nuovo organigramma societario per il Real Zancle

Gianluca Metallo è il nuovo Direttore Generale del Real Zancle. Insieme a lui, nel nuovo organigramma societario della compagine peloritana che punta al ripescaggio nella seconda categoria, ecco Pietro Genovese, collaboratore della testata giornalistica “Tempostretto.it”, sempre attento e peciso nelle sue analisi, così come definito dallo stesso DG.

Il tutto per cercare di gettare le basi per un futuro pieno di soddisfazioni per una realtà calcistica che cerca di diventare grande anche agli occhi dei cittadini stessi amanti del gioco del calcio. La programmazione inoltre, la si sta basando sulla serietà dei dirigenti e dei soci che fanno parte del Real Zancle. Il nuovo DG inoltre, sta cercando nuovi sponsor al fine di coinvolgere nel nuovo progetto anche imprenditori locali. Ripescaggio e sistemazione della rosa inoltre, sono gli ulteriori obiettivi che si stanno cercando di raggiungere.

Gianluca Metallo infine ringrazia la stampa locale, certo che seguirà le sorti della compagine peloritana al fine di creare, ove possibile, una sorta di partnership che possa risultare vincente per il bene di calciatori e società non dimenticando i ragazzi del Real Sal Filippo affermando che i ragazzi, a cui ha dato tanto, lo hano ricambiato ricevendo moltissmo da loro.