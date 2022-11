The “Combat Show”. Per l’Asd Dragon Fire risultati da incorniciare  - Tempostretto

Un'ottava edizione svoltasi al Palarussello nel segno delle arti marziali

MESSINA – Eccellente la prova degli atleti appartenenti alla “Dragon Fire” sotto la guida del maestro Domenico Tempini all’ottava edizione del “Combat Show”, kermesse di arti marziali svoltasi al Palarussello che ha visto combattere di giorno i ragazzi nel light e di sera salire sul ring degli atleti molto promettenti e spettacolari.

Sul podio più alto, dopo aver dato spettacolo e prova di grande carattere essendosi distinti sul ring nel galà serale, troviamo: Ramona Pellegrino, Felice Staiti, Augusto Scarpa, Ivan Fracasso, Alexander Natoli, Aurora Tempini vincitrice del cinturone NGF, Giada Tempini vincitrice della coppa NGF.

Una nomea va anche al giovane Giuseppe Saltalamacchia del team Martinucci di Lipari e molto legato alla Dragon Fire che ha combattuto per il titolo italiano WFKSU di K1 classe B contro un avversario davvero forte e promettente, vincendo al primo round per KO.

Di mattina la Dragon Fire ha visto impegnati altri atleti, tutti alle primissime armi come i fratellini Natoli, Daniel e Manuel , la piccola Desirée Maiorana, le signorine Silvia Frasca e Gaia Scavera, il piccolo Andrea Pastore le new entry Nicolò Cucinotta ed Emmanuel Sanfilippo.

A fine delle prove il maestro Tempini ha affermato di “essere orgoglioso della prova dei suoi ragazzi che con passione e dedizione hanno combattuto da veri guerrieri divertendosi e divertendo il pubblico che li ha osannati ad oltranza”.

Non bisogna dimenticare neanche l’operato degli arbitri Ivan Sidoti, Teresa Cassata, Francesco Scavera, Mirko Cantello e Aurora Tempini.

Ecco quanto invece dichiarato da Aurora e Giada Tempini al termine dei loro match nel quale hanno vinto il cinturone NGF e la Coppa NGF: “Sicuramente è stata una forte emozione scendere da quel ring con la coppa e il cinturone del trofeo in mano. Combattiamo da tanti anni e ogni volta che vinciamo l’emozione è la stessa. Nonostante ciò, ogni perdita è un insegnamento, dunque anche esse devono essere accolte come un piccolo successo.

Ci siamo sempre scontrate con avversarie valide, ma la cosa più importante è la tecnica e la concentrazione. Ma senza il nostro maestro all’angolo che ci guida durante tutto il combattimento, ogni vittoria non sarebbe la stessa, se mai ci fosse. Quindi il merito è senz’altro il suo. Avere un buon maestro che ti sproni e ti alleni bene è il primo passo per diventare un campione.

Naturalmente non ci fermiamo mai. Il nostro prossimo impegno sarà un Europeo organizzato dal nostro sensei nelle giornate 16-17-18 Dicembre, in cui dovremmo dare il massimo, come sempre. A seguire ci saranno altri incontri nell’anno nuovo.