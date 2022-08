The Manucci strings trio in concerto a Giardini Naxos - Tempostretto

Dai ritmi manouche allo swing, dal tango alle colonne sonore: domenica 21 agosto un evento da non perdere

GIARDINI NAXOS – The Manucci strings trio in concerto al Sottosopra di Giardini Naxos. L’evento, organizzato da Giuliano Reyes e Andrea Avanzato, è in programma domenica 21 agosto alle 22. Il trio nasce dall’incontro casuale e fortuito tra musicisti di diversa provenienza geografica. Mauro Romano, contrabbassista di Piazza Armerina, e Giuliano Gerardi, chitarrista romano, sono i membri dell’affermata “Manucci band”, che vanta concerti in tutto il mondo e ha aperto anche gli spettacoli del popolare Cirque du Soleil. Con loro ci sarà il violinista e compositore Giovanni Seminerio: proveniente dagli studi classici, nella sua carriera Seminerio ha spaziato tra generi e stili diversi, componendo anche musica per la Rai e per il cinema. Insieme, i tre artisti si divertono a fondere stili ed esperienze personali, ponendo tutto dentro il contenitore della creatività, dell’improvvisazione e del buon gusto. Dai ritmi manouche allo swing, dal tango alle colonne sonore, con qualche accenno di pop che non guasta mai.