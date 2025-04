"Ti taglio la gola, colombiana di ...". Perseguita la nuora, fermato 68enne

Accusa di stalking per il suocero che insulta e minaccia l'italianissima titolare di una rivendita del centro

Messina – Le dava della colombiana ma la nuora è italianissima. “Ti ammazzo, te la faccio pagare” e altre minacce simili sono quelle che un 69enne rivolgeva alla nuora, titolare di una rivendita di prodotti ittici di centro città. Il suocero è stato fermato dalla Polizia sabato scorso.

Minacce e insulti in negozio

Quel pomeriggio se le Volanti non fossero intervenute la situazione avrebbe potuto prendere una piega drammatica. Neppure alla vista dei poliziotti, infatti, l’uomo ha smesso di inveire e minacciare la nuora, cercando di sferrarle un calcio mentre gli uomini in divisa tentavano di calmarlo.

L’accusa di stalking

A chiamare la Polizia erano state la donna e un commesso, raccontando che il 69enne si era presentato in negozio chiedendo denaro alla nuora. Al rifiuto di lei, ha cominciato a minacciarla e insultarla, strattonando e cercando di malmenare anche il commesso. Non era la prima volta che accadeva, ha spiegato l’esercente. Da quasi un anno il suocero per motivi diversi e sempre futili la insultava, portando scompiglio più volte in negozio e rendendole i pomeriggi un incubo.

Per il 69enne è quindi scattato il fermo. Oggi è atteso dalla giudice Tiziana Leanza per l’udienza di convalida, assistito dall’avvocato Andrea Florio. La pm Alice Parialò ha già anticipato la richiesta di arresto in carcere.