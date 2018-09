"BiancoScudati Forever”. Tracciato il bilancio del primo anno di attività

Nato da un’idea di Antonio Ferlazzo, dirigente del Messina Calcio ai tempi di Stracuzzi presidente, il club “BiancoScudati Forever”, compie un anno di attività e per l’occasione, supporters e rappresentanti della società peloritana si sono ritrovati nel centralissimo ritrovo “Elisir” per tracciare un bilancio dell’attività fin qui svolta.

Nato in curva e ben presto trasferitasi in tribuna per incompatibilità con le altre tifoserie organizzate, “BiancoScudati Forever” vanta oggi una decina di iscritti che, come spiegato nel corso della serata celebrativa, hanno lo scopo di trasmettere il vero spirito ultras, che non è fatto di violenza ma aggregazione e integrazione, valori che solo una curva può trasmettere.

All’evento, il cui invito è stato diramato anche alla stampa, hanno preso parte l’attaccante Giuseppe Gambino, il centrale Fabio Bossa e il mister Infantino. Presente in qualità di tifoso l’ex presidente Stracuzzi mentre Sciotto, per impegni, non ha preso parte ai festeggiamenti. Tutti sperano che si possa disputare un buon campionato, dando risposte positive a coloro che, fin qui, non credono nelle potenzialità dell'attuale società.



Proprio il mister ha voluto sottolineare come il tifo sia una spinta in più per gli undici che scendono in campo ed è una sconfitta per tutti quando si è costretti a giocare a porte chiuse. Inoltre il tifo è anche uno stimolo per ricordare le glorie che hanno vestito la maglia del Messina calcio.



Assente anche l’assessore alle politiche sportive Scattareggia che ha comunque fatto pervenire i saluti dell’amministrazione comunale. La serata è poi proseguita in una pizzeria della zona dove è avvenuto il taglio della torta.