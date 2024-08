Tindari Rally, aperte le iscrizioni per la nona edizione

L'evento organizzato da Cst Sport in programma il 21 e 22 settembre

Il Tindari Rally apre le iscrizioni e annuncia una serie di novità che renderanno l’edizione 2024 indimenticabile. La gara, organizzata da Cst Sport andrà in scena il 21 e 22 settembre e avrà validità per la Coppa Italia Rally 9ª zona, Trofeo Rally Zona per le autostoriche e per il Campionato Regionale, la serie indetta e promossa dalla Delegazione Sicilia Aci Sport, oltre al Trofeo Pirelli.

A richiamare l’interesse dei protagonisti e dell’appassionato e competente pubblico saranno gli scenari fantastici che il territorio di Tindari offre a cominciare dal suggestivo Santuario dedicato alla Madonna nera ed ai pittoreschi laghetti di Marinelli e ancora le nuove location di partenza e arrivo e il parco assistenza dislocati fra Patti Marina, Falcone e Oliveri.

Il programma del Tindari Rally

Un programma diviso nei due giorni davvero accattivante con la giornata del sabato che, dopo le verifiche sportive e tecniche fra via del Mare e via Roma ad Oliveri, prevede dalle ore 9.00 lo Shakedown su un tratto di 2,6 km della P.s Moreri S.p.119 e alle 15.00 il Briefing obbligatorio presso l’hotel Riviera Azzurra di Oliveri. L’uscita dal parco assistenza è fissata per le 17.00 mentre la cerimonia di presentazione degli equipaggi dal lungomare di Patti Marina sarà dalle 17.45. Alle 18.11 e alle 20.50 i due passaggi su l’immancabile e spettacolare prova speciale “Gioiosa Marea” di 9.20 Km, intervallati dal riordino sull’incantevole lungomare Canapè di Gioiosa Marea ed a seguire il riordino notturno all’ombra del santuario di Tindari ad Oliveri. All’under 25 che segnerà il miglior tempo sulla suddetta prova verrà assegnato il Memorial Giuseppe Ceraolo, giovane scomparso prematuramente ed appassionato del Tindari Rally.

Domenica tre passaggi della classica prova speciale “Moreri” di 5,64 km alle 9.36, 13,33 e 17,30 e della ritrovata e tecnica prova speciale “Santa Maria – Polverello”, che ha fatto la storia dei rally nel messinese apprezzata da piloti del calibro di Cerrato, Liatti, e Cunico anche qui con tre passaggi su 9,40 km alle 9.59, alle 13,56 e 17,53. Un chilometraggio totale di 302,85 di cui 63,03 di tratti cronometrati. Arrivo e cerimonia di premiazione alle 19.00 a Patti in Via Capitano Zuccarello