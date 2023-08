Tindari Rally, la Targa Racing Club a caccia nell'ottava edizione - Tempostretto

La corsa messinese prenderà il via sabato 26 agosto alle ore 18:30

L’8° Tindari Rally è alle porte e l’Asd Targa Racing Club, affiancata da Cst Sport, è pronta ad affrontarlo con decise ambizioni di protagonismo. Alla gara messinese, che prenderà il via sabato 26 alle 18:30, Totò Riolo avrà nuovamente la possibilità di testare la Porsche di 4° Raggruppamento con cui ha già vinto il recente Rally del Sosio e si prepara ad affrontare il Rally dell’Isola D’Elba valido per il Tricolore Autostoriche.

“La prima gara in provincia di Palermo con questa vettura, dove per altro abbiamo vinto tutte le prove speciali – ha dichiarato Riolo – ci ha dato la possibilità di provare diversi set up per arrivare alla migliore performance. Adesso abbiamo questa nuova opportunità e siamo pronti a capitalizzarla al massimo raccogliendo altri dati che il Team Guagliardo abilmente potrà tradurre in ulteriori regolazioni. Siamo sulla strada giusta ci aspettiamo delle conferme. In questa gara al mio fianco ci sarà Rosario Terranova, attore palermitano già ottimo navigatore, sicuramente una bella novità per la nostra scuderia”.

Gli altri partenti

Presenti all’8° Tindari Rally anche Walter Rudolf Ansorge insieme a Rosario Portera. Lo scorso anno l’imprenditore termitano, che con la Sunprod è Main Sponsor della TRC, aveva già preso parte alla gara messinese con la Fiat Ritmo 130 ben figurando, ma adesso con maggiore esperienza vuole migliorare il suo risultato, grazie alla bellissima Lancia Delta HF, ancora tutta da scoprire.

Al 5° appuntamento della Coppa Italia 8^ zona per auto moderne Ernesto Riolo e Maurizio Marin saranno primi attori nella sfida fra le Peugeot Turbo 208 per la classe Rally 4.

Già in altre occasioni il giovane figlio d’arte con i preziosi consigli dell’esperto navigatore ha ottenuto ottimi successi nelle gare del Crz ,ma l’occasione del “Tindari” sarà un’ opportunità importante per mettersi in evidenza. “Teniamo molto alla gara organizzata da CST Sport , scuderia con cui collaboriamo direttamente per tutta la stagione siciliana – ha dichiarato Ernesto – è importante per noi affrontare in prima linea questa sfida, Maurizio ed Io siamo pronti a dare il massimo per raggiungere il miglior risultato possibile.