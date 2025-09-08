Tiro a volo, Antonio Passalacqua campione del mondo nella specialità Elica

Tra 360 tiratori spicca il messinese, già campione europeo qualche mese fa si è ripetuto nella competizione iridata

Antonio Passalacqua, atleta messinese del Tiro a Volo Castanea, si è laureato campione del mondo nella specialità Elica, imponendosi con determinazione e talento al 35° Campionato Mondiale di Elica svoltosi a Ghedi. Presenti 360 atleti da dodici nazioni per contendersi le medaglie.

Un risultato eccezionale per il peloritano in Lombardia, in provincia di Brescia, che con un 30 su 30 ha fatto sognare tutta l’Italia dimostrandosi infallibile dalla pedana e conquistando l’oro mondiale.

Non è il primo successo iridato per Passalacqua che già tre anni fa nel 2022, nel mondiale organizzato in casa a Castanea, era salito sul gradino più alto del podio nella prova a squadre insieme a Marco Rodenghi e il fratello Mino Passalacqua. Qualche mese fa Antonio, all’europeo di Le Touquet in Francia di inizio giugno, si era laureato campione continentale.