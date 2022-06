Tiro a volo. Mondiale a Messina, il vicesindaco Gallo incontra gli organizzatori - Tempostretto

Nel corso dell'incontro l'assessore alle politiche sportive ha garantito il massimo supporto ai rappresentanti dell'associazione Tav Castanea, Antonio e Mino Passalacqua

MESSINA – Dal 6 all’11 settembre la città di Messina ospiterà i campionati mondiale di tiro a volo, per quanto riguarda la specialità elica. Per l’occasione si è già messa in moto la macchina organizzativa con il vicesindaco ed assessore alle Politiche Sportive, Francesco Gallo, che ha incontrato a Palazzo Zanca i rappresentanti dell’Associazione Tiro a Volo Castanea, Antonio e Mino Passalacqua.

Nel corso della riunione, cui ha partecipato anche il Fiduciario Coni Messina Francesco Giorgio, sono stati trattati i temi relativi all’organizzazione dell’evento ed all’accoglienza dei partecipanti, ed è emersa la necessità di intervenire per la sistemazione di alcuni tratti di strada di competenza comunale.

“L’Amministrazione – ha dichiarato il vicesindaco Gallo – garantirà il massimo supporto sia per la risoluzione delle problematiche in essere che per le necessità organizzative e logistiche legate alla manifestazione come già preannunciato agli organizzatori nel dicembre 2021”.

