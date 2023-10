Tirocinanti calabresi. Dalla Giunta regionale i fondi per un alto anno di contratto - Tempostretto

I venticinque milioni di euro, rientrano nei 100 milioni di euro che provengono dai fondi del Programma di azione e coesione

Come il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto aveva annunciato lo scorso mese di settembre che erano state individuate le somme necessarie per la proroga di un ulteriore anno dei Tis (Tirocini di inclusione sociale), che attualmente rappresentano il più consistente bacino di precariato a carico della Regione Calabria, nell’ultima seduta di Giunta, sono stati stanziati alle Politiche del Lavoro 25 milioni che insieme ai 5 milioni recuperati grazie ad alcuni emendamenti presentati di parlamentari Francesco Cannizzaro e Alfredo Antoniozzi, ai tirocinanti calabresi sarà prolungato un altro anno il contratto di lavoro. I 25 milioni di euro, rientrano nei 100 milioni di euro che provengono dai fondi del Programma di azione e coesione (Pac), e garantirà ai 4.134 tirocinanti calabresi il pagamento degli stipendi, 700 euro mensili. Una boccata d’ossigeno, senza dubbio, anche se la loro situazione, o per molti di loro resta precaria, perché nonostante si attende che venga presentata e discussa una modifica normativa, per consentirne la stabilizzazione, il provvedimento riguarderebbe solo i tirocinanti impiegati nei Comuni, con gli enti che dovrebbero garantire di poter “sostenere” i concorsi anche per il restante 50% dei non tirocinanti. Mentre tutti gli altri tirocinanti in servizio nelle Asp, nelle Province, nelle Camere di commercio e presso privati che, resterebbero invece fuori dalla normativa.