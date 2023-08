Tirocini di inclusione sociale, avviso della Messina social city per la sezione di 260 beneficiari - Tempostretto

Dall’11 al 22 agosto la presentazione on line delle istanze

MESSINA – Prosegue l’attività della Messina Social City nell’ambito del progetto “Percorsi dell’abitare” che dà la possibilità di tirocini formativi a chi vive nelle aree di risanamento, ma anche a soggetti in condizioni di disagio abitativo, sociale ed economico. L’Azienda speciale Messina Social City, ha indetto la selezione pubblica per l’individuazione di 260 beneficiari di tirocini di inclusione sociale nell’ambito delle misure a valere sull’intervento Me 7.1.1.b, relative al progetto “Percorsi nuovi di accompagnamento al risanamento urbano Pon Metro react-eu. Il progetto, promosso dal Comune di Messina in sinergia con la Messina social city, ha come obiettivo la promozione e l’attivazione di percorsi di inclusione sociale, a cura dell’Azienda Speciale. In particolare, l’iniziativa è rivolta prioritariamente a individui appartenenti a nuclei familiari residenti nelle aree di risanamento, ma anche a soggetti in condizioni di disagio abitativo, sociale, economico, vulnerabilità, ed esclusione sociale che necessitano di percorsi mirati di sostegno attivo volti all’inserimento e reinserimento lavorativo, sulla base di un progetto personalizzato utile al superamento delle condizioni di rischio o discriminazione o povertà o esclusione sociale, e che hanno sottoscritto il patto di servizio presso i Centri per l’impiego.

Gli interessati alla selezione possono presentare istanza di partecipazione a partire dalle ore 00.00 dell’ 11 agosto 2023 e sino alle 23:59 del 22 agosto 2023, previa registrazione online e accesso (mediante SPID o Carta d’Identità Elettronica) al link https://tirocininuovipercorsiabitare.comune.messina.it/sicare/benvenuto.php. a domanda potrà essere presentata da un solo componente per nucleo familiare. Terminata la fase di accettazione delle domande, sarà formulata una graduatoria seguendo i criteri indicati nell’avviso, e le procedure saranno espletate tramite piattaforma elettronica. La graduatoria sarà valida fino al 31dicembre 2023 e potrà essere utilizzata anche in caso di reperimento di ulteriori risorse dedicate alle medesime finalità. I tirocini saranno avviati al termine della fase di selezione e termineranno entro e non oltre il 22 dicembre 2023.

Il periodo formativo è finalizzato a creare un contatto diretto con il mondo del lavoro, così da favorire l’acquisizione di competenze professionali e l’inserimento lavorativo. Al tirocinante che parteciperà almeno al 70% del monte ore totale e impegnato per 25 ore settimanali su 5 giorni a settimana, sarà corrisposta dal soggetto ospitante un’indennità mensile di 600,00 € lordi, comprensiva anche degli oneri assicurativi e contribuzione Inail. Sarà obbligo del tirocinante, inoltre, sottoporsi alla formazione obbligatoria erogata dall’Ente Ospitante in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. L’Avviso pubblico è consultabile sul sito istituzionale dell’Azienda Speciale Messina Social City all’indirizzo www.messinasocialcity.it