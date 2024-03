Tirocini d’inclusione sociale, avviso pubblico per 600

Dal 14 al 21 marzo per chi proviene dalle zone del risanamento. Ecco i dettagli

MESSINA – “Percorsi nuovi di accompagnamento al risanamento urbano”. Ecco l’avviso pubblico per la selezione di 600 beneficiari di tirocini d’inclusione sociale. Come annunciato dal sindaco Federico Basile, il percorso continua fino a dicembre. I tirocinanti che, per quasi 24 mesi, hanno lavorato principalmente per le partecipate Messina Servizi e Amam, potranno continuare la loro esperienza, almeno fino alla fine dell’anno. L’invito è rivolto a chi proviene dalle zone del risanamento, a partire dal 14 marzo, con scadenza il 21 marzo.

Nel bando tutti i requisiti, presente qui in allegato e sui siti di Messina Social City e Comune.

La domanda potrà essere presentata dalle ore 00:00 del 14.03.2024 alle ore 23:59 del 21.03.2024

registrandosi al seguente link: https://selezioni.messinasocialcity.it

Per accedere alla piattaforma è necessario essere provvisti di SPID o di Carta di identità Elettronica

(Cie)

