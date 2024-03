Tirocini per chi vive in baracca, Basile: “Il percorso continua fino a dicembre” VIDEO

"Percorsi nuovi dell'abitare" andrà avanti almeno fino a fine anno. Già da oggi l'avviso per partecipare

MESSINA – Lo ha annunciato il sindaco Federico Basile sul palco del Palacultura. Un attimo prima di assegnare gli attestati ai partecipanti dei primi due anni di tirocini “Percorsi nuovi dell’abitare”. I tirocinanti che per quasi 24 mesi hanno lavorato principalmente per le partecipate Messina servizi e Amam potranno continuare la loro esperienza lavorativa, almeno fino alla fine dell’anno.

Tirocini per chi vive (o viveva) in aree di risanamento

Per i lavoratori, proveniente dalle zone di risanamento così come prevedeva il progetto, è una nuova opportunità lavorativa in un momento storico in cui trovare un impiego non è affatto facile. Molti di loro sono giovani, molti altri hanno superato i 50 anni e il mondo del lavoro difficilmente gli apre le porte.

Basile: “Ascoltateci. L’avevamo detto e lo stiamo facendo”

Il sindaco Basile nel suo discorso rivolto proprio ai lavoratori ha voluto fare un appello all’ascolto. “L’avevamo già detto nel nostro incontro di dicembre e lo stiamo ufficializzando oggi. Quello che dico da sindaco poi lo faccio. Non sono solo promesse elettorali“, ha voluto precisare alla platea.

Da oggi l’avviso per partecipare ai nuovi tirocini

Già da oggi ci sarà un avviso sul sito di Messina social city con le modalità per partecipare a questo percorso lavorativo. Va, però, precisato ancora una volta che un tirocinio non è un posto di lavoro. Questo nello specifico continuerà fino a dicembre 2024, ma non c’è alcuna certezza che poi si traduca in assunzione per tutti i tirocinanti.

