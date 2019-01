Amore sul web nel racconto della milazzese Valentina Di Salvo e Francesco Pira

Lui autore di saggi e biografie, Francesco Pira, sociologo della comunicazione e docente dell’Università di Messina. Lei Valentina Di Salvo, giovane scrittrice milazzese con un romanzo già pubblicato, uno nel cassetto, e tanti racconti all’attivo. I due provano a sperimentare e scrivono insieme un racconto a quattro mani.

Sembra il punto di partenza sulla quale costruire un romanzo e invece è la descrizione di come, a volte, la realtà può sorprendere producendo qualcosa di meraviglioso. Questo grazie all’intuizione di Accursio Soldano Direttore di una Collana molto particolare della Aulino Editore, con un nome altrettanto particolare, che ben rappresenta quanto è accaduto.

Un “Coup de foudre”. Perché le cose belle sono sempre indifese e improvvise.

Così dall’incontro di questa sperimentazione letteraria nasce “Angelino & Jennifer, non bastano i Like”.

Un racconto per parlare della complessità dei rapporti nel web dove spesso si cerca l’amore inciampando nelle insidie della rete.

Una tematica sociale molto attuale. Incontri che non vanno oltre lo schermo, che perdono la delicatezza del contatto riducendosi a uno scontro di emoticons.

Angelino e Jennifer sono personaggi estrapolati da contesti socioculturali distanti. Tra i due corre una notevole differenza di percezione e di età che, nella comunicazione in rete, scompare del tutto. Il rapporto diventa riflesso delle proprie peculiarità. Così, se da una parte la rete diventa l’unico mezzo poetico capace di avvicinare le loro vite, dall’altro le separa su piani impercettibili diventando ostacolo conoscitivo. Se in rete la possibilità di una relazione diventa possibile, non lo è nella vita concreta.

Il racconto verrà presentato il 22 febbraio alle ore 18:00 nella Sala Blasco del Comune di Sciacca. Dialogherà con i due autori il sindaco di Sciacca Francesca Valenti. Le letture durante l’evento saranno a cura dell’Associazione culturale TeatrOltre.

“Angelino & Jennifer, non bastano i Like” arricchisce la collezione “coup de foudre”, letteratura low cost ma di qualità, edita dalla Aulino editore (Editore Gianmarco Aulino) e curata dal Direttore di Collana giornalista Accursio Soldano.