Barcellona, il freddo polare porta anche la solidarietà: chiese aperte

Temperature vicine ai 3 gradi soprattutto nel braccio collinare barcellonese, freddo e vento pungente su tutta la piana. Tra Milazzo e Barcellona l'inverno è arrivato con le prime luci dell'alba del 2019. Le temperature rigide hanno però innescato una catena di solidarietà tra parrocchie e associazioni del territorio. Il parroco di Nasari, Josef Ellul, per esempio, ha aperto le porte della chiesa di San Rocco ai senzatetto.

Una iniziativa simile è stata intrapresa anche dall'associazione di Protezione Civile “CLUB RADIO C.B.”, d’intesa con l’Amministrazione comunale, che ha messo a disposizione la propria sede, rendendosi disponibile ad accogliere ed assistere persone in difficoltà senza un tetto ove trovare riparo.

Sarà attivo per tutta la notta il numero della Sala Operativa Locale – cell. 3929432457 – per chiunque voglia segnalare la presenza di senza tetto. Uno dei mezzi dell’associazione partirà per accompagnare la persona direttamente presso la sede per ricevere la prima assistenza.