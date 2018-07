Barcellona, il Pd si riorganizza in aula: sarà Paolo Pino il nuovo capogruppo

Terremoto nella sinistra democratica barcellonese. Con la fuoriuscita di Carmelo Cutugno e il suo passaggio al gruppo misto, il consigliere Paolo Pino è stato nominato nuovo capogruppo del PD in Consiglio Comunale. Antonino Novelli, vice capogruppo.

Il Partito Democratico di Barcellona Pozzo di Gotto annuncia la nomina del nuovo capogruppo e del suo vice in Consiglio Comunale: saranno rispettivamente i consiglieri Paolo Pino e Antonino Novelli, eletti all’unanimità dal gruppo consiliare di cui fanno parte anche i consiglieri David Bongiovanni e Peppino Saija.

Il gruppo potrà, così, proseguire nell’importante azione politico amministrativa sviluppata in questi anni in opposizione alla attuale amministrazione cittadina a ranghi completi, dopo la decisione dell’ex capogruppo Carmelo Cutugno che, attraverso un comunicato stampa diramato qualche giorno addietro, ha informato la cittadinanza ed il partito stesso della decisione di lasciare il PD. "Al consigliere Cutugno va un ringraziamento per il lavoro svolto e gli auguri per il nuovo percorso politico intrapreso."

Queste le parole di commento della decisione di Cutugno che però, nei confronti del suo ex partito, era stato molto duro, in riferimento soprattutto all'approvazione della nuova rete ospedaliera. Si parla di un nuovo soggetto politico a Barcellona, un'associazione inclusiva che proprio dal gruppo misto, potrebbe far partire un gruppo consigliare nuovo e trasversale ai vecchi schieramenti.