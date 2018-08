Blue Sicily al Comune, la nuova mostra di Maria Grazia Toto si terrà a Milazzo

Un omaggio alle bellezze della Sicilia. E’ questo l’obiettivo della mostra della milazzese Maria Grazia Toto, artista già nota per aver esposto in diverse città del mondo (New York, Londra e Firenze) e lo scorso anno al G7 di Taormina.

Ieri mattina in sala giunta nel corso di una conferenza stampa è stata presentata l’iniziativa dal titolo “Blu Sicily” che sarà inaugurata sabato 1 settembre alle 19 e sarà visitabile sino a giorno 23 all’interno di Palazzo D’Amico.

Alla conferenza, moderata da Pier Paolo Ruello, è intervenuto l’assessore Salvo Presti che ha sottolineato la valenza di questi eventi che arricchiscono la città dal punto di vista culturale e turistico.

“Blue Sicily” – ha detto poi Maria Grazia Toto - punta a far scoprire il blu della nostra isola a tutti i visitatori. Le tele conoscono solo due colori il blu e il bianco. Quelli che utilizzo per dipingere i suoi quadri. Mi auguro che in queste settimane di esposizione possano essere numerosi i visitatori a palazzo D’Amico.