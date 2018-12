Capodanno in Piazza, Milazzo e Barcellona rinviano evento per il maltempo

Quando si dice "era nell'aria". Si paventava già da giorni l'ipotesi di rinviare il capodanno in piazza a causa del maltempo che in queste ore ha colpito la fascia tirrenica. I due eventi all'aperto più importanti, a Milazzo e a Barcellona, risultavano già compromessi. La band di Renzo Arbore a Barcellona si esibirà comunque probabilmente a carnevale.

Per quanto concerne Milazzo, la festa in piazza in Marina Garibaldi invece, tutto si sposta al 5 gennaio - tempo permettendo - con l'esibizione della band "happy ending". Saranno quindi rinviate entrambe le serate in piazza, restano confermati invece gli eventi "privati" presso discoteche e sale ricevimento.