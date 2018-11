Il Club Juventus di Santa Lucia del Mela sempre più importante in Sicilia

Da Beppe Furino a David Trezeguet, il Club Juventus "Gaetano Scirea" ha trasformato Santa Lucia del Mela nel centro dei tifosi siciliani.

Merito suo, di Benedetto Merulla, consigliere comunale e appassionato di Juventus che ha praticamente sviscerato un club con tanto di sede in centro del Paese, che conta oggi centinaia di iscritti in tutta la provincia. Divenuto riferimento non solo per la sua comunità, dove è riconosciuto come un trascinatore e un promotore del Comune nel mondo, ma anche fuori da Santa Lucia per la sua passione calcistica. Oggi incontrare i giocatori della Juve, andare a cena con Luciano Moggi, sono obiettivi che possono essere raggiunti dai "malati di Juventus" grazie al club luciese.

Presenti in ogni partita e in ogni inquadratura televisiva sugli spalti con il loro inconfondibile stendardo giallo che recita "Santa Lucia presente". Merulla è oggi istituzione di se stesso e del brand juventino, organizzando eventi in paese e fuori con al centro sempre la bandiera bianconera. Un esempio positivo di comunità e militanza che ha trovato riscontri molto positivi tra i giovani e gli appassionati di calcio.