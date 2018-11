Dipendenti Comune di Milazzo, Paladino (CSA):"la ragioneria è la nota dolente"

Nuovo scontro questa volta con i sindacati. Risponde il CSA di Messina nella persona di Santino Paladino, da sempre vicino ai precari e adi dipendenti del Comune di Milazzo. L'ultimo dei sindacati rimasti a fianco di questa categoria in questi mesi di incertezza. Della Cgil si è persa ogni traccia al Comune di Milazzo nonostante i tanti tesserati. Dopo lo scontro "sulla zavorra" tra Sindaco e dipendenti dovuto a un ritardo nei pagamenti della mensilità di ottobre, Paladino precisa che tra le cause vi è "la precarietà del posto di Ragioniere Generale, al centro di vicende per le quali non riteniamo qui entrare nel merito."

Sui pagamenti poi, il sindacalista messinese specifica che vi è "la necessità di procedere ad una ridistribuzione e riqualificazione del personale che rafforzasse proprio il settore ragioneria che, per note vicende, è in questo momento da considerarsi strategico per le attività dell’ente."

"Sarebbe stato inoltre opportuno avvertire per tempo i dipendenti delle difficoltà chiarendo, dopo gli opportuni confronti con il tesoriere, i motivi del mancato pagamento evitando congetture e strumentalizzazioni che, con la lettera dei dipendenti e la successiva risposta del sindaco, stanno scadendo in toni e contenuti che certamente non giovano alla necessità di garantire un costruttivo clima di confronto in un momento in cui i problemi sul tappeto sono tali e di tale importanza da meritare la massima attenzione e serenità (e fra tutti citiamo l’urgenza di garantire il futuro lavorativo dei contrattisti )."

La lettera si conclude con una richiesta urgente di incontro con il Sindaco che sembra essersi messo, ancora una volta, in una posizione molto scomoda tra dipendenti e sindacati.