"Tirreno", è uscito il nuovo brano del cantautore messinese Dario Naccari - Tempostretto

Il singolo anticipa la pubblicazione dell'album "Multiverso". Il 15 luglio live al lido Horcynus Orca

MESSINA – In digitale e in radio è uscito “Tirreno” (Mezzanotte label) il nuovo singolo del musicista, compositore e musicoterapeuta messinese Dario Naccari: registrato e prodotto da Alosi ai Downtown Studios di Pavia, è un brano evocativo dove il blues ed il rock dell’autore, si mescolano alle onde lunghe del suo vissuto. Con la collaborazione di Alice Marini ai violini e ai cori, il brano raggiunge profondità e personalità, capaci di delineare forme e colori, che arricchiscono la narrazione delle immagini contenute nella storia.

Il brano

Attraverso uno sguardo che si disperde nell’orizzonte, l’uomo ha da sempre fantasticato sui propri obbiettivi. Allungando la mano verso il sogno ci rendiamo capaci di imprese che non avemmo creduto fossero attuabili. “Quando mi proietto nel mio destino – racconta il cantautore siciliano – lo vedo nascere e crescere nel mio territorio, perché sono i posti che viviamo che ci cambiano nel profondo. La cura e l’amore per la nostra casa ci insegna ad apprezzare noi stessi, e ci rende capaci di viaggi ed imprese che ci lanciano oltre i nostri confini, conquistando un cuore gonfio di gratitudine ed il desiderio di ritornare alla nostra Itaca”.

Testo e Musica di “Tirreno” sono di Dario Naccari (voce e chitarra), accompagnato da Rosario Frank Lo Monaco (chitarre elettriche), Matteo Cogo(basso), Emanuele Alosi (batteria), Filippo La Marca (organo) e Alice Marini (violino e cori). Queste le prossime date live:

15/07 Lido Horcynus Orca – Capo Peloro

29/07 Piro Piro – Marinello

06/08 Expo del Tirreno

11/08 Ai Pini w/Alosi – Nicolosi CT

02/09 Agricamping Sophia – Pachino SR

Chi è Dario Naccari

Dario Naccari, nato a Messina nel 1984 è un musicista, compositore e musicoterapeuta. Cantante ed autore dei testi per la band Demomode, con la quale pubblica due album, “Hai Paura” nel 2010 e “OU” nel 2014 registrato e prodotto per Dcave Records di Daniele Grasso. Dal 2014 al 2018 sperimenta la musica a teatro partecipando a spettacoli di prosa e musical. Nel 2020 inizia gli studi in musicoterapia, partecipando a numerosi incontri e seminari sull’uso della voce, comunicazione, e strumenti etnici. Pubblica nel 2020 sotto lo pseudonimo di “Frenk” il brano “Comandante” prodotto da Pietro Alessandro Alosi (IlPandelDiavolo) all’interno del progetto Unlock Downtown promosso dalla Downtown Studios di Pavia. “Grosso Frenk” nel luglio del 2022, lo porta a riappropriarsi del suo nome originale. Il singolo ottiene buone recensioni dalla critica, e consolida la collaborazione con il producer Alosi per Mezzanotte label. Il 19 Aprile 2023 esce il singolo “Più Lento”, il 16 giugno segue “Tirreno” che anticipa l’uscita dell’album “Multiverso”. Attualmente ne sta curando la promozione, dedicandosi a concerti e laboratori sul territorio nazionale.