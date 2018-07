Forza Italia Milazzo interviene sui Molini Lo Presti: "vendere la struttura"

Acquistato dal Comune nel 2000 i Molini Lo Presti sono un esempio classico di come il denaro pubblico finisca con l’essere sprecato. Nessun intervento è stato attuato e oggi l’immobile è avvolto dal degrado e dall’assenza di progetti che il Comune di Milazzo in dissesto non può portare avanti.

"Per questo si chiede un atto di coraggio, di svolta - inizia così la nota di Forza Italia Milazzo a firma dell'ex Sindaco Lorenzo Italiano - mettere in vendita i Molini Lo Presti anche perché le varie Amministrazioni che si sono succedute nell’ultimo decennio hanno sempre annunciato di voler puntare sulla valorizzazione del bene col fine di trasformarlo in un centro direzionale con uffici, area musei, finanche chissà quale facoltà universitaria. Tutte ipotesi rimaste sulla carta visto che per recuperare l’immobile occorrono decine di milioni di euro. Se il Comune non è nelle condizioni oggettive di poter intervenire allo scopo di rendere fruibili gli immobili in stato di degrado e provvedere alla loro sistemazione nel breve termine, allora deve necessariamente destinare quegli immobili alla alienazione."

Forza Italia torna all'attacco su un tema molto caldo a Milazzo: che fare dei Molini Lo Presti? Una struttura imponente che presenta evidenti criticità per il degrado, attualmente utilizzata come centro di stoccaggio per i mezzi della raccolta rifiuti, quasi l'intera struttura è però vuota. Parcheggi, facoltà distaccate dell'università, albergo, in questi anni i progetti e le proposte si sono sprecati. Il pericolo della vendita paventato anche nell'ultima seduta di consiglio comunale, visto la difficoltà dell'ente di "fare cassa" ha fatto tornare in auge il dibattito sulla struttura.

"Anche perché sino ad ora non si è riusciti a portare avanti alcuna proposta concreta di utilizzo - si legge nella nota di Forza Italia Milazzo - e soprattutto di finanziamento per il recupero del bene che oggi versa in uno stato preoccupante non solo per quanto è presente all’interno e necessita di bonifica ma anche per le condizioni strutturali."