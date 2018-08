Milazzo, degrado e inciviltà a piazza De Andrè tra erbacce e rifiuti. FOTO

Divenuta una piazza parcheggio importante perchè a due passi dal centro, la piazza Fabrizio de Andrè versa da anni in uno stato avanzato di degrado tra ogni tipo di rifiuto, erbacce e sporcizia. La rabbia dei residenti si unisce alla paura per la zona, divenuta di notte covo per vandali e disturbatori della quiete pubblica.

Risulta inoltre uno dei punti raccolta per la protezione civile in caso di emergenza, la piazza somiglia più a un cul-de-sac visto anche l'assalto da parte di chi deve parcheggiare per avvicinare ai supermercati. La zona è quella di San Giovanni e risulta tra le più popolose di Milazzo, non può quindi definirsi una piazza periferica abbandonata. Il transito è infatti costante visto che la stradina adiacente permette di "tagliare" il percorso che riconduce sulla via m.regis e ritornare quindi sul versante di Ponente.