La piccola Carlotta e mamma Erika sul palco di “Io Canto Family”: il debutto su Canale 5

Le due, originarie di Santa Lucia del Mela, hanno conquistato il pubblico sulle note di "Pazza" e di "L'amore si odia", cantata con Mietta

Sono partite da Santa Lucia del Mela e hanno conquistato tutta Italia con le loro voci, ma soprattutto con la loro grande affinità. Parliamo della piccola Carlotta D’Amico e della mamma Erika Colaianni, che hanno incantato tutti durante la prima puntata del nuovo show di Canale 5, “Io Canto Family”, condotto da Michelle Hunziker e che vedrà impegnate 6 squadre per un totale di 12 famiglie, per 5 serate.

Da “Pazza” a “L’amore si odia” con Mietta

Carlotta e mamma Erika hanno cantato “Pazza”, successo di Loredana Bertè presentato all’Ariston durante l’ultima edizione di Sanremo. Poi l’esibizione emozionante insieme a Mietta (le due fanno parte della squadra della cantante), sulle note di “L’amore si odia” di Noemi. Quarto posto finale e percorso nello show che prosegue.

In fase di presentazione, nel videomessaggio di madre e figlia, l’emozione della bambina è tangibile: “Quando mi hanno preso sono scoppiata a piangere”. Ma anche quella di mamma Erika, che dopo aver raccontato la propria storia personale ha concluso: “Io non credo di avere una voce perfetta ma per Carlotta farei di tutto. Perdonami se sbaglio”.

Carlotta ha vinto a 8 anni il Sanremo Fashion Music

Ma non è la prima volta che il talento di Carlotta D’Amico esce “fuori”. Nel febbraio 2023, ad appena 8 anni, la messinese ha trionfato al Sanremo Fashion Music, una manifestazione collaterale alla kermesse canora principale. E chissà che quel palco dell’Ariston non lo possa calcare davvero in futuro. Intanto tutta la provincia di Messina (e non solo) fa il tifo per lei.