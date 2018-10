Milazzo, oggi primo giorno per la ditta di rifiuti: problemi nella raccolta

Deve essere saltato qualcosa oggi perché molte zone della città la raccolta del porta a porta non è partita. La nuova ditta che ha vinto la gara del Comune di Milazzo, in alcune zone non si è proprio vista. La Super Eco ha il servizio in gestione fino al 31 dicembre, finisce quindi l'era della Loveral che diversi problemi aveva avuto negli ultimi 6 mesi. Oggi con l'eliminazione delle isole ecologiche però, il servizio ha subito un cambiamento drastico in centro.

Restano poi da migliorare i servizi di pulizia e del recupero delle discariche abusive che continuano, a causa dell'inciviltà di molti cittadini, a causare ritardi e slittamenti negli orari di raccolta. Via Cosenz, Via Risorgimento e Via degli Orti sono solo alcuni dei tratti dove le discariche abusive sorgono e continuano a proliferare nonostante la raccolta differenziata abbia migliorato gradualmente la sua portata in tutta Milazzo che condivide con Barcellona, l'emergenza discariche. Un problema che non conosce distinizione tra centro e periferia.

La Super Eco di Cassino ha già operato a Milazzo fino al 31 maggio 2017 e resterà fino a quando l'Urega comunicherà le sorti del nuovo servizio di raccolta.