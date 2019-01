Milazzo, partono i lavori per salvare la spiaggia di Vaccarella dall'erosione

Gli uffici comunali hanno affidato alla ditta “Majolino Domenico” di Messina i lavori per la messa in sicurezza dell’arenile di Vaccarella attraverso un intervento di manutenzione straordinaria col ripristino dei cunettoni di deflusso delle acque bianche nel rione. L’affidamento è giunto dopo che la prima gara è andata deserta.

Un intervento finalizzato a bloccare l’erosione galoppante che ha messo in ginocchio i pescatori del quartiere marinaro. La spesa prevista ammonta a poco meno di 47 mila euro. Dopo la verifica della documentazione e la firma del contratto inizieranno i lavori, verosimilmente entro la fine del mese.

Il progetto, curato dal geometra Franco Calderone, prevede di riportare i cunettoni alle misure originarie, in maniera da creare dei “bracci” capaci di contenere il materiale trasportato dalle correnti.

L’iter che ha portato al via libera dell’intervento è stato particolarmente complesso sia per quel che riguarda le autorizzazioni, sia per la parte economica. Infatti solo nel 2016 la conferenza di servizi che ha riunito a palazzo dell’Aquila Genio Civile di Messina, assessorato regionale Territorio ed ambiente-servizio 5 demanio marittimo, Soprintendenza, Capitaneria e Asp ha approvato all’unanimità la nuova proposta redatta dal Comune su indicazione dell’attuale Amministrazione dopo le difficoltà emerse negli anni precedenti.