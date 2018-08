Milazzo, salita dei Cappuccini chiusa al traffico: voragine troppo pericolosa

Con ordinanza del dirigente della polizia municipale è stata disposta la chiusura temporanea del tratto stradale di via Salita Cappuccini compreso tra l'intersezione con via Lungomare Garibaldi e l'ingresso dell' Eolian Hotel, mediante l'istituzione del divieto di accesso per tutte le categorie di veicoli. Il transito è consentito ai soli residenti di Via Salita Cappuccini che dimorano nel tratto compreso tra la via Lungomare Garibaldi e il civico n. 19.

Tale provvedimento scaturisce a seguito delle violente precipitazioni verificatesi qualche giorno addietro, che ha aggravato la situazione della strada comunale di via Salita Cappuccini, a causa dell'ulteriore cedimento della condotta fognaria mista, che si sviluppa lungo la mezzeria della strada, con conseguente pericolo per il traffico veicolare.

Queste insieme ad altre criticità evidenziano lo stato approssimativo delle strade di Milazzo. Da giorni il guasto idrico in Via sacerdote Giuseppe Rizzo si aggiunge a quello di Via delle Gelsominaie e ad altre vie interne di San Papino e del Capo Milazzo. Un problema serio che si aggiunge all'aggravarsi della quota di indifferenziata in aumento per le strade di Milazzo. Non una estate semplice per l'amministrazione Formica.