Milazzo, stamattina davanti al Comune decine di precari in protesta

Si sono riuniti davanti il Palazzo Municipale un centinaio tra precari e dipendenti dell'ente e la notizia è proprio che a manifestare accanto ai precari vi siano decine di dipendenti "fissi" che solidarizzano coi colleghi. A Milazzo quasi la metà del personale dell'ente comunale è precario e in procinto, fino a qualche giorno fa, di vedere in concreto la scadenza effettiva dei contratti il prossimo 31 dicembre.

Lo sciopero infatti, colpisce il tema delle proroghe annuali - ogni anno lo stesso tam tam - anche in conseguenza dell'ennesima proroga arrivata dalla variazione di bilancio 2018 all'Assemblea Regionale. L'ennesima pezza insomma che di anno in anno allontana il problema ma non lo risolve. Le proroghe sarebbero tra l'altro illegittime perché incidono su una normativa prettamente nazionale, quella che disciplina i contratti a termine.

Nelle scorse settimane i precari di Milazzo si erano già riuniti in assemblea visto lo spettro concreto dell'applicazione di una normativa stringente nei confronti di quei Comuni indietro con l'approvazione dei bilanci. Tra i Comuni in dissesto Milazzo rappresentava il caso più grave per via dei 162 precari - un numero molto alto - e di un ritardo progressivo nell'approvazione dei bilanci fermo al 2014 e oggi arrivato in extremis al 2016.