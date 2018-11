Milazzo, successo per il convegno sul rapporto tra giornalisti e avvocati

“Giornalisti e Avvocati. La linea sottile dei diritti da tutelare“. Questo il titolo del convegno svoltosi ieri pomeriggio a Palazzo D’Amico. Un evento, organizzato dall’assessorato alla Cultura del Comune di Milazzo in collaborazione con l’associazione “Cammino” e “Oggi Milazzo”, rivolto proprio agli avvocati e ai giornalisti che nel caso di notizie che riguardano i soggetti vulnerabili hanno un ruolo sociale non indifferente.

Dopo i saluti dell’assessore alla Cultura del Comune di Milazzo Salvo Presti, sono intervenuti Alessandra Serio, giornalista del quotidiano online Tempostretto, Sergio Granata, direttore di Antenna del Mediterraneo” e Rossana Franzone, direttore di Oggi Milazzo.

Al centro dell’incontro ci sarà anche l’importante intervento dell’avvocato Rita Ielasi, presidente della sezione Messina e Sicilia Nord Orientale della “Cammino” che ha così commentato la kermesse:

«Un evento come questo nasce dalla lettura di notizie che hanno visto coinvolti minori, disabili, donne e uomini in difficoltà. L’avvocato e il giornalista hanno un ruolo sociale non indifferente in quanto possibili artefici della formazione dell’opinione pubblica in un senso o nell’altro. Lo stesso giornalista può divenire vittima della notizia fornita, quando l’equilibrio tra il diritto all’informazione ed il diritto alla privacy diviene sottile».