Tripi, il Comune apre alla procedura di stabilizzazione per i precari storici

Il Comune di Tripi avvia finalmente il percorso per la stabilizzazione dei suoi dipendenti a tempo determinato, i cosiddetti precari comunali. Avviate quindi le procedure concorsuali interne per 12 posti a 18 e 24 ore di lavoro, secondo quanto stabilito nella procedura della legge 75, la cosiddetta legge Madia.

7 unità andranno per la categoria C, una per la categoria B e 4 per la categoria A. Dopo anni di scioperi e mentre la Regione approva l'ennesima proroga, arriva quindi una stabilizzazione da tempo richiesta dai sindacati e dai lavoratori.

"Siamo soddisfatti di questo risultato storico - commenta l'Assessore Dario Monforte - dopo anni di promesse non mantenute in soli 6 mesi siamo riusciti a fare ordine nei bilanci e ad avviare i percorsi di stabilizzazione per i nostri precari."