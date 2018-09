Tripi, torna protagonista la Chiesa di San Biagio: c'è l'accordo con il Comune

Accordo siglato tra amministrazione comunale e parrocchia di San Vincenzo Martire a Tripi per ripristinare e gestire l'immobile della vecchia chiesa di San Biagio sita in contrada Casale.

In questa ex chiesa l’amministrazione avrà intenzione di realizzare un museo etnoantropologico culturale con possibilità di fare manifestazioni e mostre. Il progetto era stato citato nel primo consiglio comunale della nuova amministrazione, quando il Presidente del Consiglio Sottile presentò la lettera dell'ex Sindaco Camarda in cui parlava di quella Chiesa ormai chiusa al culto da anni.

Un luogo storico da recuperare e che l'amministrazione si è posta come obiettivo già nei primissimi giorni dell'insediamento. E' ovviamente solo un primo passo, quello del concordato con la parrocchia, per poter gestire l'immobile che ora passa quindi nelle "mani" della casa comunale. Iter dunque avviato per quella che diventerà la sede di un nuovo prestigioso museo delle "tradizioni" nella cornica storica del borgo Casale.