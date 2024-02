“Tombini otturati dalla spazzatura. Manca lo spazzamento”

Lo spazzamento è richiesto a gran voce in tutta la città, non solo in centro. La segnalazione di una lettrice

Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Rotonda panoramica Annunziata. Come si evince dalla foto i tombini che servono per la raccolta dell’acqua piovana sono otturati dalla spazzatura. Ccredo che sia necessario pulire. Dove sono gli addetti allo spazzamento? infine è sotto gli occhi di tutti che, la città va spazzata e non solo Messina centro. C’è da spazzare tutta la panoramica, tutta la circonvallazione, via Garibaldi, Torrente Giostra, viale della Libertà ecc. Perché queste strade non vengono spazzate? Siamo noi cittadini che dobbiamo chiedere lo spazzamento o è il Comune che deve provvedere a tutto questo? Sarei grata che la mia segnalazione vada a buon fine. Grazie”.

Giriamo le domande alla presidente di Messina Servizi Maria Grazia Interdonato, che saprà come intervenire a maggior ragione per il fatto che adesso può contare sugli addetti alla spazzamento recentementi assunti.