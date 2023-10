Tombini otturati in viale Principe Umberto - Tempostretto

A bloccare il deflusso delle acque piovane contribuiscono anche le foglie e i rifiuti non raccolti che si addensano sulle grate

Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Viale Principe Umberto, tra grate otturate e rubate, alle prime piogge ci sarà un fiume”.

In effetti se non si interviene prontamente in diverse aree della città, saranno inevitabili gli allagamenti delle strade che abbiamo visto in occasione dell’ultimo temporale. Peraltro, bisogna dire che anche nei casi in cui il lavoro di svuotamento dei tombini è stato eseguito, capita che le foglie non raccolte si addensino sulle grate, come dimostrano le foto della segnalazione. Pertanto, le acque piovane non deflluiscono regolarmente e invadono le strade. Serve un costante lavoro di pulizia.