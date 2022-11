La Top Spin Messina cede 1-3, al ritorno serve l'impresa - Tempostretto

La rimonta di Robinot contro Matteo Mutti indirizza l'andata del terzo turno di Europe Cup. Mercoledì il ritorno nuovamente a Villa Dante dalle ore 18

MESSINA – Il primo capitolo della sfida di terzo turno di Europe Cup tra Top Spin Messina e Ttc Sokah Hoboken si è concluso con la vittoria dei belgi per 3-1. Nonostante la sfida si sia giocata a Messina era valida come impegno in trasferta per gli atleti allenati da coach Wang Hong Liang; gli avversari hanno chiesto di giocare entrambe le sfide in Italia. Domani quindi, mercoledì 16 novembre, servirà ai messinesi rimontare “in casa” il parziale subito, ma sarà difficilissimo passare il turno. La sfida inizierà alle ore 18 a Villa Dante (ingresso gratuito), e sarà possibile guardarla in streaming su Ettu.tv.

Una sconfitta con rammarico per i tre italiani Matteo Mutti, Leonardo Mutti e Marco Rech Daldosso. Solo quest’ultimo porta a Messina l’unico punto della sfida, trovando la prima vittoria in Europe Cup di quest’anno, contro Mathieu De Saintilian. La squadra belga si è presentata a Messina con tre buoni giocatori, ma la differenza l’ha fatta nel secondo singolare la vittoria in rimonta di Quentin Robinot. Proprio il difensore di cui Matteo Mutti (dopo la sfida con Norbello in campionato) aveva fatto capire di non voler sottovalutare per il suo gioco particolare.

I belgi, in vista della sfida di ritorno si possono battere, ma pensare ad un 3-0 netto che qualificherebbe la Top Spin Messina sembra davvero esagerato. Restituire il 3-1, più fattibile, è l’impresa che serve per giocarsi poi tutto al match di spareggio. Arrivare alla quinta partita, come poteva accadere già martedì sera all’andata senza rubare nulla, risulterebbe inutile per Messina ai fini del passaggio del turno.

Robinot “impallina” Matteo Mutti

Nel match di apertura Brossier non ha problemi a piegare le resistenze di Leonardo Mutti con un triplice 11-8. Nel secondo match tocca al fratello Matteo affrontare Robinot, il numero uno d’Italia dà il benvenuto al pongista ospite con un doppio 11-7 e si porta avanti per 2 giochi a 0. A questo punto l’atleta della Top Spin Messina si rilassa e concede abbastanza agevolmente il terzo parziale (4-11), ma nel quarto sembra riprendere il solito ritmo. Il time out ospite quando Mutti veleggia 6-2 spezza il ritmo al messinese. Robinot ha uno stile di gioco particolare: taglia molto col rovescio sotto la palla e appena può fa due passi indietro e insidia l’avversario con dei colpi molto alti e liftati. Proprio su questo tipo di scambio Matteo Mutti non riesce ad incidere e si vede rimangiare il vantaggio nel quarto set. Il messinese si ritrova sotto 0-3 nel quinto parziale, ma rimonta sino al 4-4. Successivamente due errori lo costringono ad alzare bandiera bianca, il suo nervosismo si palesa con un calcio al tavolo e con la racchetta gettata a terra poco dopo.

Nel successivo match un solido Marco Rech Daldosso supera De Saintilian, tre set abbastanza tirati ma il pongista della Top Spin Messina sembra diverso dalle ultime uscite europee. Nel girone di metà ottobre aveva subito tre sconfitte su altrettanti incontri disputati, oggi invece chiude senza neanche il rischio dei vantaggi. La quarta sfida vede tornare in campo Robinot che dopo Matteo riesce ad avere la meglio anche su Leonardo Mutti. Il mancino della Top Spin Messina prova a resistere nel secondo parziale, cedendo ai vantaggi, ma poi capitola velocemente nel terzo. Il rammarico della Top Spin Messina è per Matteo Mutti che non ha chiuso la sua partita contro Robinot. Quel punto avrebbe potuto tenere tutto aperto e la conclusione sarebbe arrivata nella sfida finale proprio tra Matteo Mutti e Brossier.

Ttc Sokah Hoboken – Top Spin Messina Euci 3-1

Benjamin Brossier – Leonardo Mutti 3-0 (11-8 11-8 11-8)

Quentin Robinot – Matteo Mutti 3-2 (7-11 7-11 11-4 11-9 6-4)

Mathieu De Saintilian – Marco Rech Daldosso 0-3 (8-11 9-11 8-11)

Quentin Robinot – Leonardo Mutti 3-0 (11-6 12-10 11-4)

