Top Spin Messina schianta Norbello, Matteo Mutti: "Facile solo in apparenza" - Tempostretto

La prima casalinga in campionato ha visto la netta affermazione (4-0) ai danni della capolista Norbello

MESSINA – Esordio in casa vincente in campionato per la Top Spin che dopo la trasferta di Genova ha sconfitto il Tennistavolo Norbello a Villa Dante. Punteggio netto per i peloritani che archiviano la pratica con i primi quattro singolari, anche se Matteo Mutti (autore di due sigilli, entrambi per 3-1) precisa come solo il primo incontro sia stato netto.

Nel match d’apertura infatti Messina ha potuto ammirare Robert Floras, il nuovo acquisto polacco ha giocato una grande partita, sempre in spinta e lasciando le briciole al suo avversario superato per 3-0. La quarta vittoria è arrivata per mano di Leonardo Mutti che però ha dovuto sudarsela. L’incontro dell’attaccante mancino è stato il più bello ed equilibrato tra le due squadre di fronte; l’avversario Javier Benito Martinez è stato superato per 3-1, ma tutti i set sono stati tirati ed è stato l’unico incontro in cui si sia arrivati ai vantaggi.

Con questa vittoria, nella terza giornata del campionato di Serie A1, Messina sale al primo posto in classifica a quota quattro punti, agganciando proprio Norbello che comandava fino al pomeriggio di mercoledì. La Top Spin ha già usufruito della giornata di riposo, nella seconda di campionato, e adesso il prossimo appuntamento sarà il match di quarti di finale di Europe Cup contro i belgi del Ttc Sokah Hoboken che si terrà il 15 e 16 novembre in riva allo Stretto.

Le dichiarazioni dei protagonisti

Matteo Mutti: “Vittoria netta per noi ma tolta la prima le altre partite non sono state semplici. Floras è come ci aspettavamo, ha giocato molto bene e siamo contenti. Personalmente non sono soddisfatto della mia prestazione, ma è importante la vittoria della squadra anche se non ero al 100%. Prossimo impegno l’Europe Cup, gli avversari non li ho mai affrontati, sono tre francesi e hanno un difensore. Motivo per cui dovremo prepararci bene ad affrontare questo tipo di gioco.

Roberto Gullo, team manager: “Siamo abbastanza soddisfatti del quattro a zero, quest’anno sarà importante la differenza partite incontri in caso di arrivo a pari punti. La squadra è unita e i giocatori danno tutto per la società. Felici di poter giocare i quarti di Europe Cup, punteremo a raggiungere le semifinali come due anni fa, il nostro spirito è sempre quello di arrivare in fondo a tutte le competizioni”.

Top Spin Messina – Norbello 4-0

Nel match d’esordio Robert Floras demolisce Marco Antonio Cappuccio. Equilibrio nel primo set sino al 4-4 poi allunga Floras che chiude facilmente 11-6. Nel secondo prova l’allungo ancora il polacco della Top Spin ma Cappuccio non molla, anche sotto 10-6 annulla due set point ma alla fine cede 11-8. Scappa subito 6-2 nel terzo Floras e l’avversario ormai ha mollato (11-3) e Messina è subito avanti.

Senza storia il primo parziale anche tra Matteo Mutti e Sergei Morkopolov, l’italiano si aggiudica il set lasciando 3 punti all’avversario. Non va meglio al russo nel secondo parziale dove cede per 11-5 al messinese. Match che sembra potersi chiudere presto quando Mutti sale 7-3 nel terzo, ma subisce il rientro dell’avversario sino all’8-8. Morkopolov poi trova una serie di punti consecutivi che gli fanno trascinare la sfida al quarto. In questo parziale ancora una buona partenza di Mutti che sale 7-2, stavolta gestisce il vantaggio e porta la Top Spin sul 2-0 senza ulteriori indugi.

Mette la testa avanti all’inizio della terza sfida Leonardo Mutti con Benito Rodriguez che non riesce nella rimonta, andando diverse volte fuori giri col rovescio. Lo spagnolo entra decisamente nel match nel secondo set costringendo Mutti a diverse difese prolungate, il parziale si decide ai punti finali con il pongista di Norbello che piazza 3 punti consecutivi sotto 8-9 pareggiando il conto. Nel parziale successivo c’è ancora battaglia, prova ad allungare Benito Rodriguez ma stavolta a fare il break decisivo, di 4 punti nel finale, è Leonardo Mutti che ribalta il 7-8 momentaneo dello spagnolo riportandosi avanti. Il quarto set, che sarà l’ultimo parziale della sfida, vede Leonardo Mutti involarsi sul 5-1 per poi gestire sino al 10-6. L’avversario annulla comunque i quattro match point consecutivi, ma il quinto che arriva ai vantaggi è quello decisivo per Mutti.

Nella quarta sfida in programma tocca a Cappuccio contrastare il fratello Matteo Mutti. Quantomeno per provare ad allungare la sfida tra Messina e Norbello, il pongista ospite paga però caro alcuni errori alla fine del primo set che si porta a casa Mutti dopo un finale tirato. Qualche errore del giocatore di casa lo costringe a inseguire nel successivo parziale, ma da 5-7 ribalta l’esito issandosi 9-7. A quel punto Cappuccio ha le energie necessarie per procurarsi lui un set point che va a segno dopo due nastri-fuori consecutivi di Mutti. Più concreto e meno falloso il pongista della Top Spin arriva ai set point sul 10-6 aggiudicandosi poi il terzo set nonostante Cappuccio riesce nella rimonta sino al 10-9. Ancora equilibrio nel quarto, Mutti allunga 8-5, ma Cappuccio trova la parità. Forza il pongista locale che si procura due match point sul 10-8 per archiviare la pratica Norbello. Basta il primo con l’avversario che manda nella retina la risposta, la Top Spin Messina si aggiudica l’incontro per 4-0.

Tabellino

Robert Floras – Marco Antonio Cappuccio 3-0 (11-6 11-8 11-3)

Matteo Mutti – Sergei Morkopolov 3-1 (11-3 11-5 8-11 11-7)

Leonardo Mutti – Javier Benito Rodriguez 3-1 (11-5 9-11 11-8 12-10)

Matteo Mutti – Marco Antonio Cappuccio 3-1 (11-9 9-11 11-9 11-8)

