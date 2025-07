Top Spin Messina, Danilo Faso torna a casa. È il primo colpo di mercato

Il giovanissimo atleta palermitano rientra dopo il prestito biennale alla Virtus Servigliano, a soli 14 anni è l’attuale numero uno del ranking nazionale individuale

MESSINA – La Top Spin Messina WatchesTogether è lieta di annunciare il ritorno a casa di Danilo Faso che militerà in prima squadra nella stagione sportiva 2025/26. Il presidente Giorgio Quartuccio ha raggiunto l’accordo con il giovanissimo atleta palermitano, dall’eccezionale talento, assistito dal padre Marco, dopo il prestito biennale alla Virtus Servigliano. A soli 14 anni (classe 2010, ne compirà 15 il prossimo 23 settembre), è l’attuale numero uno del ranking nazionale individuale nelle classifiche stilate dalla FITeT. Mai nessuno ci era riuscito prima a quell’età. Un rendimento tale da far accendere le luci della ribalta su Danilo sia in Italia che all’estero, essendo capace di bruciare le tappe a suon di risultati straordinari. Con l’innesto di Danilo Faso la Top Spin Messina WatchesTogether dimostra ancora una volta di puntare forte sui prospetti italiani e di voler tenere alta l’asticella, dopo aver disputato l’ultima finale scudetto.

La crescita di Faso

Figlio di genitori pongisti, Danilo è cresciuto in Francia, dove ha cominciato a praticare il tennistavolo. Al ritorno nel nostro Paese è stato tesserato dal Tennistavolo Ennio Cristofaro, prima di approdare alla Top Spin Messina e, successivamente, all’A.S.D. Sportenjoy Metal TT, con cui si è aggiudicato il campionato di B2. In prestito nelle ultime due stagioni dalla Top Spin Messina alla Virtus Servigliano, ha ottenuto tra le file della compagine marchigiana una storica promozione in A1 seguita da una brillante salvezza. All’esordio assoluto nel massimo campionato a squadre, nel settembre 2024, sfidando proprio la Top Spin a Villa Dante, Faso ha centrato un successo di prestigio contro il moldavo Vladislav Ursu, punta di diamante della formazione allenata da Wang Hong Liang, denotando una crescita esponenziale.

I titoli vinti e i risultati conseguiti

Numerosi i titoli conquistati nella sua breve ma già travolgente carriera. Ai Campionati italiani di Seconda categoria di Montesilvano ha vinto tutte le partite nel torneo di singolo senza cedere neppure un set, stabilendo il record del più giovane campione tricolore di categoria. Nella rassegna in terra abruzzese ha concesso il bis con l’oro nel doppio maschile insieme a Francesco Trevisan. Nel novembre 2024 si è messo al collo una strepitosa medaglia d’argento ai Campionati del Mondo Under 15 a Helsingborg (Svezia), in coppia con il colombiano Emanuel Otalvaro nel doppio maschile, traguardo mai raggiunto prima da nessun azzurro in una manifestazione iridata assoluta o giovanile. Nel 2023 l’oro a Zagabria nel Campionato Europeo Under 13 e l’argento nella gara a squadre. In bacheca vanta pure le affermazioni nel WTT Youth Contender di Lignano Under 11 nel 2021, nel WTT Contender di Varadzin Under 13 nel 2022 e nel WTT Youth Contender di Linz Under 13 nel 2023. Recentemente ha preso parte ai Campionati Europei Under 21 di Bratislava.

